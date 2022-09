GROTTANINARDA. SORTEGGIO PER LA NOMINA DEGLI SCRUTATORI.

Riunione della Commissione Elettorale Comunale questa mattina a Palazzo di Città, per la nomina degli scrutatori in vista delle Elezioni Politiche del 25 settembre 2022.

Per la prima volta negli ultimi decenni, i 36 scrutatori dei seggi elettorali di Grottaminarda sono stati nominati dopo un sorteggio e non su designazione di partiti o consiglieri comunali come di fatto avveniva in passato.

La Commissione Elettorale, presieduta dal Sindaco Marcantonio Spera e composta dal Vicesindaco Michelangelo Bruno e dai Consiglieri Antonio Vitale e Marisa Graziano, ha deciso di adottare tale criterio in nome di una piena trasparenza e della parità di condizioni di accesso a tutti coloro i quali avevano fatto domanda da scrutatore.

«Finalmente, dopo tre anni, colgo questo importante risultato, prendendo l