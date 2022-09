Baiano, città della Poesia. La Fontana dell’amore, successo inaspettato.

Tale si può definire la serata di premiazione e spettacolo della rassegna poetica-culturale La Fontana dell’amore.

Meravigliosa Ouverture allestita magistralmente dalla Avancarica Baianese, che ha sfilato con tamburi e botti, dando una ulteriore nota suggestiva all’ evento.

Ospiti di levatura culturale hanno dato alla serata una nota in più rispetto alle solite premiazioni seguite dalla lettura dei componimenti, pertanto è da ritenersi una manifestazione di elevato spessore.

L’ artista della Repubblica Moldova, Prof. Iurie Brasoveanu , pittore, poeta, critico letterario, ha conferito alla fondatrice, poetessa Stefania Russo, un riconoscimento internazionale per l’impegno della divulgazione dei vari aspetti del sapere, dal Folklore alla letteratura, alla musica, al teatro.

Lo stesso Brasoveanu ha conferito al poeta-filosofo Theo Di Giovanni, il premio Gabriele D’Annunzio, analogia dei due simboli della letteratura italiana, infatti il premio D’Annunzio conferma la continuità della poetica di Di Giovanni, che oltre a cantare la memoria dell’amore, esalta le potenzialità dell’uomo come forza prorompente della storia.

Conferito riconoscimento al Maestro Antonio Bianco, che ha dato pregio alla fontana con uno spettacolare gioco di chiaroscuri su carta Amalfi.

Inoltre Baiano, su proposta del poeta Di Giovanni, delegato dal dott. Renato Ongania, al Sindaco Enrico Montanaro, di aderire al progetto Repubblica dei poeti, il primo cittadino ha accolto la richiesta con un Si deciso. Anche Baiano sarà uno dei comuni che si impegnerà alla promozione della poesia e della cultura sul territorio mandamentale e oltre.

Il giovane musicista Davide Famoso con l’attrice Daniela De Luca, si sono esibiti con una performance dedicata alla Regione Partenopea.

Sono intervenuti ospiti stranieri di lingua e cultura Moldova, Daniela Forcos, in qualità di giurata con Lacramioara Maricica Nita, anch’essa giurata sezione straniera.

La Russo ha ringraziato tutti i giurati, e commossa per la conclusione, ha dato appuntamento al prossimo anno.