Grande successo per l’I.C. Alessandro Manzoni di Mugnano al Concorso “PretenDiamo Legalità”

In occasione del 173° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, si è svolta presso l’Auditorium del Conservatorio Cimarosa di Avellino la cerimonia di premiazione del Concorso “PretenDiamo Legalità”. Il progetto, promosso in collaborazione con il personale specializzato delle Questure, ha coinvolto alunni e alunne in incontri educativi e nella partecipazione attiva al concorso stesso, con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità e il rispetto delle regole come base per una convivenza civile e democratica.

L’Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni di Mugnano ha ottenuto importanti riconoscimenti, confermando l’impegno e la qualità del lavoro svolto da studenti e docenti.

In particolare:

Primo premio nella categoria Graphic Novel all’alunna Teresa Pantalone , della classe 2C della Scuola Secondaria di I grado di Mugnano.

all’alunna , della classe 2C della Scuola Secondaria di I grado di Mugnano. Primo premio nella categoria Arti figurative con tecniche varie alla classe quinta della Scuola Primaria di Quadrelle.

alla classe quinta della Scuola Primaria di Quadrelle. Menzione speciale nella stessa categoria per l’alunna Caterina Acierno, della classe quinta C della Scuola Primaria di Mugnano.

Questi premi rappresentano non solo un riconoscimento artistico e creativo, ma anche una testimonianza dell’impegno della scuola nel formare cittadini consapevoli, responsabili e attenti ai valori della legalità e della giustizia.

Complimenti a tutti gli studenti e ai loro insegnanti che li hanno accompagnati in questo importante percorso educativo.

La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 10 aprile

(Andrea Salvatore Guerriero)