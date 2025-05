Us Avellino, oltre 4500 adesioni alla campagna “Branco”: entusiasmo crescente in vista della Serie B

Procede a ritmo serrato la campagna di fidelizzazione “Branco” lanciata dall’Us Avellino. Dal 21 maggio, giorno d’avvio dell’iniziativa, sono già state sottoscritte oltre 4500 tessere, un dato in costante crescita che testimonia l’incondizionato attaccamento del popolo biancoverde ai colori della propria squadra.

Un risultato importante che non solo conferma la voglia dell’Irpinia di tornare a vivere da protagonista il campionato di Serie B, ma offre anche una preziosa indicazione alla società in vista dell’imminente campagna abbonamenti, prevista a partire dal 27 giugno. La fase di fidelizzazione, infatti, rappresenta uno strumento strategico per valutare il potenziale bacino di pubblico e pianificare con anticipo eventuali interventi organizzativi e strutturali.

Il messaggio lanciato dai tifosi è forte e chiaro: il branco è compatto, pronto a sostenere la squadra in ogni stadio, a ogni partita, in ogni sfida. La passione per l’Avellino non conosce soste né esitazioni, e l’entusiasmo che accompagna questa fase iniziale della nuova stagione lascia ben sperare per un Partenio-Lombardi gremito e pulsante di energia.

In attesa dei primi colpi di mercato e delle novità sul fronte tecnico, la certezza arriva dal cuore dei tifosi. E in una piazza come Avellino, è già un segnale decisivo.