“I Carabinieri del 1943”: un Numero Speciale per la memoria storica

La Rassegna dell’Arma dei Carabinieri ha realizzato, nel corso del 2023, un Numero Speciale dal titolo I Carabinieri del 1943, un’opera dedicata al ruolo svolto dai militari dell’Armain uno dei periodi più difficili della storia nazionale. L’iniziativa editoriale ha riscosso un grande interesse, tanto che la prima edizione è andata rapidamente esaurita, rendendo necessaria la pubblicazione di una seconda edizione nel 2024.

Per ampliare la diffusione del volume e renderlo accessibile a studiosi, ricercatori e appassionati di storia, è stato predisposto un piano di distribuzione che coinvolge enti e istituzioni culturali su tutto il territorio nazionale. In questo contesto, anche il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ricevuto alcune copie del Numero Speciale, destinate all’Archivio di Stato e a diversi istituti culturali e biblioteche dell’Irpinia, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e lo studio delle vicende che, ottant’anni fa, segnarono profondamente la storia d’Italia e dell’Arma.

Questa pubblicazione rappresenta un tributo ai tanti valorosiCarabinieri che, nel drammatico frangente del 1943, rimasero fedeli al giuramento prestato alla Patria, dimostrando dedizione e coraggio nel proteggere la popolazione e difendere i valori fondamentali dello Stato.

La diffusione del volume vuole dunque essere non solo un’opportunità per la comunità accademica e culturale, ma anche un’occasione per rafforzare il legame tra l’Arma e il territorio, promuovendo la conoscenza della storia nazionale attraverso un’opera che racconta l’impegno e il sacrificio deiCarabinieri in un periodo cruciale per il futuro del Paese.