Forino (Av): Lo Scrittore Irpino Antonio Cucciniello approda nella cittadina dei Sette Colli per la presentazione del romanzo Gabry. Evento organizzato dal Circolo LaAV Forino sabato 1 marzo

Sabato 1 Marzo nella cittadina dei Sette Colli per un evento organizzato dal Circolo LaAV Forino ci sarà il noto scrittore Irpino Antonio Cucciniello , il quale alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare ” Parisi”, presenterà il suo nuovo romanzo ” Gabry” . Dialogheranno con l’ autore la Dottoressa Maria Rosaria Califano Direttrice dell’ SBA dell’ Unisa, nonché la Dottoressa Rosalia Spolverino Coordinatrice Circolo LaAV Forino i volontari dello stesso circolo , nonché Mattia Carmine Rega che accompagnerà l’ evento con qualche suo importante brano musicale.

Ma chi è Antonio Cucciniello??

Antonio Cucciniello nasce ad Avellino nel 1975. L’esordio letterario avviene nel 2003 con “Un’altra opportunità ” uscito per Pendragon, ma il successo giunge solo nel 2015 con “Le Ali del Bruco” un romanzo di formazione ispirato al paradigma dell’Approccio Sistemico Vitale ideato da Sergio Barile, professore ordinario presso l’università La Sapienza di Roma. Ispirato al medesimo paradigma anche il libro Pathemata Mathemata, pubblicato nel 2019, sempre per Pendragon. L’autore realizza nelle scuole italiane laboratori di lettura e di scrittura; negli ultimi anni ha incontrato migliaia di studenti in un tour che ha visto coinvolte oltre cento scuole secondarie di I e II grado. Dunque appuntamento da non perdere Sabato 1 Marzo alle ore 18.30 presso il Comune di Forino con lo scrittore Antonio Cucciniello. Daniele Biondi