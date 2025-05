Baiano: 154 giovani diventano “Sentinelle del Parco” grazie al progetto S.E.n.T.I.e.R.I. d’Irpinia

Un nuovo traguardo per il progetto “S.E.n.T.I.e.R.I. d’Irpinia – Passi e Spassi per una nuova Comunità Educante”, finanziato dall’Unione Europea tramite il programma Next Generation EU – PNRR M5C3 – Investimento 3, dedicato a contrastare la povertà educativa nel Mezzogiorno e a rafforzare il ruolo del Terzo Settore.

Venerdì 30 maggio, alle ore 11:00, presso l’Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII Parini di Baiano (AV), si terrà la cerimonia ufficiale per la consegna degli attestati di “Sentinella del Parco” a ben 154 ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 17 anni. Un momento simbolico che segna la metà del percorso educativo, esperienziale e ambientale intrapreso dai giovani partecipanti.

“Esattamente a metà percorso, con l’occasione dell’attribuzione degli attestati di Sentinella del Parco, consegniamo un piccolo dono, simbolo di questo percorso di arricchimento comune e reciproco”, ha dichiarato Maria Carmela Inverno, responsabile del progetto e rappresentante di Exarcoscs Onlus, ente capofila dell’iniziativa. Le attività, infatti, mirano a creare una rete educativa allargata, in cui la scuola, il territorio e il Terzo Settore collaborino attivamente alla crescita civile e culturale delle giovani generazioni.

Il progetto coinvolge diversi comuni dell’Irpinia, con attività che vanno dalla scoperta del patrimonio naturalistico locale fino a laboratori di cittadinanza attiva e sostenibilità ambientale. In questo contesto, il Parco Regionale del Partenio gioca un ruolo centrale come scenario naturale e fonte d’ispirazione per i giovani partecipanti.

“Il Parco del Partenio crede fortemente nei giovani come custodi del futuro e protagonisti del presente. Il loro impegno è un seme prezioso per costruire una cultura della sostenibilità autentica e partecipata”, ha commentato Francesco Iovino, presidente dell’Ente Parco.

La cerimonia del 30 maggio sarà anche un’occasione per fare il punto sul cammino finora percorso, condividere esperienze e rinnovare l’impegno verso un’educazione ambientale e civica profonda, radicata nel territorio e orientata alla costruzione di una comunità più consapevole e inclusiva.

Con S.E.n.T.I.e.R.I. d’Irpinia, l’Irpinia stessa si conferma terreno fertile per una nuova alleanza educativa, dove i giovani non solo apprendono, ma diventano protagonisti attivi del cambiamento.