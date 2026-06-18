Forino (Av): Dopo cinque mesi di restauro ritorna in paese l’antica immagine del Compatrono San Luigi Gonzaga

Era una serata plumbea e piovosa quella del 24 gennaio c.a , quando tra infinita commozione San Luigi Gonzaga Compatrono di Forino , lasciava la Chiesa di Santo Stefano nel rione Palazza per guadagnare i laboratori di restauro del Dott. Marco Simeone , dove per cinque mesi è sostato per un restauro ormai improcrastinabile. Un Lungo e meticoloso lavoro messo in campo dallo stesso restauratore il quale ha davvero molto lavorato e ” faticato ” per salvare un ‘ opera d’ arte databile al 1700 che oltre ad essere tale , rappresenta la fede, la devozione , l’ anima di tanti credenti forinesi molto legati ad essa. Un restauro portato avanti grazie alla precisa indicazione del Parroco Marco Masi e su interesse e impegno economico, in primis degli Accollatori delle Congreghe di San Nicola, di diversi privati devoti , come la famiglia Fasolino Emilio e la famiglia Laudati Michele e Giuseppe nonché il Comitato Festa che hanno tutti remato e voluto un salvataggio realizzato

pregiatamente. E l’ immagine del Compatrono San Luigi dopo 16 lunghi anni già da domenica 21 tornerà in processione per le strade di Forino rinsaldando un inossidabile legame con i tantissimi devoti forinesi , i quali da anni attendevano con gioia e trepidazione questo magnifico giorno. Anche il Comitato Festa San Nicola e San Luigi sulla sua pagina facebook ha festeggiato il ritorno del Santo in paese con tali parole:

“Con grande gioia annunciamo che la statua di San Luigi, recentemente restaurata, è tornata al suo splendore ed è esposta alla venerazione dei fedeli presso la Chiesa di Santo Stefano.

Vi invitiamo a partecipare al Triduo che inizia oggi e a condividere con noi questi giorni di preghiera e devozione.

Evviva San Luigi!”

Daniele Biondi