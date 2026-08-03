POLLENA TROCCHIA (NA). Plesso San Gennariello, dopo la sistemazione dell’ingresso ancora lavori in corso

Proseguono gli interventi per la realizzazione della tendostruttura e la riqualificazione degli spogliatoi

Plesso San Gennariello ancora protagonista dell’edilizia scolastica del territorio: terminati i lavori di manutenzione straordinaria all’area di accesso al plesso, che hanno restituito alla platea scolastica una scuola più sicura, fruibile e funzionale, ora, grazie a un importante finanziamento ottenuto dalla Città Metropolitana di Napoli, proseguono gli interventi per la riqualificazione degli spogliatoi già esistenti e la realizzazione di una tendostruttura. «Non ci fermiamo a quanto realizzato finora. Dopo la sistemazione dell’ingresso a San Gennariello, infatti, proseguono gli interventi finalizzati al rinnovo totale degli spogliatoi e alla realizzazione della tendostruttura, che offrirà anzitutto agli alunni del plesso un’area protetta per l’educazione fisica, utilizzabile anche in pieno inverno e nei giorni di pioggia. Ma la struttura sarà estremamente funzionale e versatile, un luogo perfetto per assemblee, recite scolastiche, mostre ed eventi della comunità. Continua, dunque, il nostro impegno che sta coinvolgendo tutti i plessi scolastici del territorio e che non conosce soste in nessun periodo dell’anno» ha detto Arturo Cianniello, assessore all’edilizia scolastica del comune di Pollena Trocchia. «A intervento ultimato aumenteranno gli spazi a disposizione del plesso San Gennariello attraverso la realizzazione di un ambiente moderno, aerato e sicuro, dove praticare sport, ambiente che potrà essere usato anche da associazioni sportive e culturali locali negli orari extra-scolastici» ha detto l’assessore allo sport Salvatore Auriemma. «Siamo in piena estate, ma il lavoro di quest’Amministrazione comunale per le scuole del territorio non si ferma. Oltre agli interventi a San Gennariello, abbiamo provveduto a inviare tutte le integrazioni richieste dalla Regione Campania per il plesso Tartaglia, un’altra scuola del territorio interessata da importanti e consistenti interventi di riqualificazione: restiamo ora in attesa del riscontro ufficiale dell’Ente per poter procedere con tutte le attività consequenziali» ha concluso Carlo Esposito, sindaco del Comune di Pollena Trocchia.