Mercogliano si prepara ad accogliere “Viale in Sport 2026”, la IX edizione dedicata a sport e socializzazione

Mercogliano si prepara ad accogliere Viale in Sport 2026 – IX edizione, evento dedicato alla promozione dello sport e della socializzazione, organizzato dalla Pro Loco Mercogliano in sinergia con il Coni Delegazione di Avellino, con il patrocinio del Comune di Mercogliano.

La mattinata di domenica 21 giugno, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, presso Piazza Attanasio- ingresso Viale San Modestino, sarà all’insegna di momenti di gioco, pratica delle varie attività sportive proposte dalle tante associazioni locali e provinciali, occasioni di incontro e un coinvolgente laboratorio creativo.