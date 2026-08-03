Moschiano, in arrivo 150mila euro per la sicurezza delle strade: interventi su via Caputo e via Galilei

MOSCHIANO (AV) – Buone notizie per la comunità di Moschiano. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ufficializzato lo stanziamento di 150mila euro destinati alla manutenzione e alla messa in sicurezza della rete viaria comunale.

Le risorse, assegnate nell’ambito del Fondo Investimenti Stradali per i Piccoli Comuni, consentiranno all’Amministrazione comunale di realizzare interventi mirati su via Caputo e via Galilei, due arterie che necessitano di opere di manutenzione per migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione.

L’obiettivo dei lavori è quello di garantire una viabilità più sicura sia per gli automobilisti sia per i pedoni, intervenendo sul miglioramento del manto stradale e sul decoro urbano, contribuendo così a rendere più agevoli gli spostamenti quotidiani dei cittadini.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Sergio Pacia e dall’Amministrazione comunale, che hanno accolto con favore l’assegnazione del finanziamento.

«Si tratta di un risultato importante per il nostro territorio. Grazie a questi fondi potremo intervenire concretamente su due strade del paese, migliorando la sicurezza e la vivibilità della nostra comunità. Ringraziamo le istituzioni governative e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’attenzione dimostrata nei confronti dei piccoli Comuni.»

L’Amministrazione ha ribadito l’impegno a proseguire nel percorso di riqualificazione del territorio, cogliendo ogni opportunità di finanziamento utile a realizzare opere pubbliche e servizi per i cittadini.

Con questo nuovo investimento, Moschiano compie un ulteriore passo avanti verso una rete viaria più moderna, efficiente e sicura, confermando la volontà di investire sulla qualità della vita e sulla tutela della pubblica incolumità.