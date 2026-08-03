Forino (AV): Successo “Grest San Nicola” . 70 Bambini e Fanciulli felici e spensierati pronti a conoscere la storia di San Nicola giocando e stando insieme

Tra le altre iniziative che quest’ anno costellano l’ ampio cartellone delle festività forinesi dedicate a San Nicola , ce n’è una la quale può essere già annoverata come uno splendido successo. Vale a dire il ” GREST DI SAN NICOLA ” organizzato direttamente da Padre Marco Masi e da varie collaborazioni parrocchiali che ha visto e vedrà coinvolti bambini e ragazzi fino ai 14 Anni nei giorni 3-5-7 Agosto attraverso attività ludiche , intrattenimento e accoglienza atte a conoscere giocando la Storia del Santo Patrono di Forino. Oggi alle 16.00 inizio con il primo incontro a Santo Stefano che ha visto la partecipazione di quasi 70 partecipanti tra bambini e ragazzi . Un flash ad alto impatto emotivo di questa prima giornata l’ immagine festante , spensierata ai piedi dell’ altare maggiore di questi pargoli quasi gli stessi come essere sorvegliati e protetti alla sinistra San Nicola Patrono di Forino , alla destra il compatrono San Luigi Gonzaga santo e protettore di tutti i giovani e fanciulli.

Si replica Mercoledì 5 e Venerdì 7 Agosto, con tante altre novità e cose interessanti.

Daniele Biondi