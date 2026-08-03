Mugnano del Cardinale si prepara ad accogliere migliaia di pellegrini per la festa di Santa Filomena. Il sindaco Napolitano: «Accogliere i pellegrini è un onore e una responsabilità»

MUGNANO DEL CARDINALE – Con la solenne intronizzazione della statua di Santa Filomena, celebrata oggi nel Santuario, sono ufficialmente entrati nel vivo i festeggiamenti in onore della Patrona di Mugnano del Cardinale. Un appuntamento che ogni anno richiama migliaia di fedeli e pellegrini, uniti dalla devozione verso la giovane martire, il cui culto rappresenta da oltre due secoli il cuore spirituale della comunità.

Le reliquie di Santa Filomena giunsero a Mugnano del Cardinale il 10 agosto 1805, grazie a don Francesco De Lucia, dando vita a una devozione che continua ancora oggi a richiamare fedeli provenienti da ogni parte d’Italia.

Il momento più atteso sarà domenica 9 agosto, quando il paese si sveglierà alle prime luci dell’alba con l’arrivo dei tradizionali battenti, protagonisti di uno dei riti più antichi e suggestivi della devozione a Santa Filomena. A seguire si terranno le solenni celebrazioni religiose e la storica processione della Santa per le vie cittadine, appuntamento che rappresenta il culmine dei festeggiamenti e che ogni anno emoziona l’intera comunità.

L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco dottor Alessandro Napolitano, è impegnata da settimane nella predisposizione di tutti i servizi di competenza, con particolare attenzione alla viabilità, alla sicurezza e all’accoglienza dei pellegrini. La Polizia Municipale sarà impegnata a garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la gestione del traffico nei giorni di maggiore affluenza.

«Santa Filomena è il cuore della nostra comunità – dichiara il sindaco Alessandro Napolitano –. Ogni anno Mugnano del Cardinale accoglie con gioia migliaia di pellegrini che arrivano qui con fede e devozione. Per noi è un onore, ma anche una grande responsabilità. Come Amministrazione comunale abbiamo lavorato con impegno per garantire un’organizzazione efficiente, servizi adeguati, sicurezza e un’accoglienza all’altezza di un appuntamento così importante per il nostro paese».

Il primo cittadino si sofferma poi su uno dei momenti più significativi della festa.

«I battenti rappresentano una delle espressioni più autentiche della devozione a Santa Filomena. È una tradizione che sento profondamente, perché anch’io, da ragazzo, ho vissuto questo momento di fede e continuo ancora oggi a partecipare ogni anno alla processione della nostra Santina. Al di là dell’aspetto esteriore, dietro ogni battente c’è una storia personale, un voto, una preghiera, un ringraziamento. È un patrimonio spirituale che va rispettato e custodito, perché fa parte della nostra identità e della storia di Mugnano del Cardinale».

Il sindaco ha infine rivolto un ringraziamento a quanti stanno contribuendo alla riuscita dei festeggiamenti.

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Comitato Festa Santa Filomena per il lavoro che sta svolgendo nell’organizzazione degli eventi e al rettore del Santuario, don Giuseppe Autorino, per la guida spirituale e la dedizione con cui accompagna ogni giorno la nostra comunità. A tutti i cittadini, ai pellegrini e ai visitatori auguro di vivere una serena e partecipata festa di Santa Filomena».

Nei prossimi giorni Mugnano del Cardinale vivrà i momenti più intensi della festa, tra fede, tradizione e partecipazione popolare, rinnovando un appuntamento che continua a rappresentare uno dei simboli più profondi dell’identità del paese.