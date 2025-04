Esce il 25 aprile il nuovo videoclip di Davide Matrisciano: “L’armadio del sabato sera”, un viaggio critico tra coscienza e società

In uscita il nuovo videoclip “L’armadio del sabato sera” del cantautore Davide Matrisciano il prossimo 25 aprile su Youtube.

Il brano è compreso nella trilogia “Libidal”, uscita il 29 novembre scorso, per le etichette La Cellula Records e Maxsound, che ha visto un grande lavoro di tre anni circa da parte dell’autore pe realizzare un cofanetto di 40 brani con un’infinità di collaborazioni di artisti del calibro nazionale.

Davide M. oltre ad essere cantautore, è dottore in filosofia ( nei suoi brani è palese la profondità intellettuale delle sue riflessioni, sempre argute e mai banali), è anche scrittore, sceneggiatore di videoclip, scrittore.

“L’armadio del sabato sera” è stato girato in Finlandia, a Helsinki, con la regia di Roberto Nucci (attivo dal 1995 nel campo delle arti visive e figurative, e attualmente impegnato nella realizzazione di un progetto di stand-up comedy) affiancato al montaggio da Fabrizio Rende (regista, sceneggiatore e cantautore).

“ Non fa per me la letargia della coscienza…L’armadio del sabato sera svela di tutti gli scheletri… Voglio una vita atarassica…. “ queste alcune delle frasi che si trovano nel brano che vuole commentare il degrado sociale odierno – fatto di mero materialismo e ipocrisia – che abbraccia i giovani e i meno giovani, dediti ad una sorta di rituali fini a sé stessi e che si svolgono nei locali maggiormente il sabato sera.

Nella realizzazione del brano , oltre a Matrisciano (voce, drum machine e sintetizzatori), traviamo artisti di alto calibro quali :Vittorio Nocenzi – leader dello storico gruppo Banco del Mutuo Soccorso – alle tastiere (che appare come esecutore di queste ultime insieme a Matrisciano, oltre che come coarrangiatore del brano); Gigi Cappellotto al basso elettrico (storico bassista dalla nutrita carriera: Ivano Fossati, Angelo Branduardi, Giorgio Gaber, Ornella Vanoni, Franco Battiato, Donatella Rettore, Ricchi e poveri, Enzo Jannacci, Fabrizio De André, Umberto Tozzi, ecc.) ; Pikkolomini alias Alessandro Perfetti ai cori (cantante e attore con all’attivo un album uscito nel 2019, il singolo “Mi spezzi le radici” nel 2024 – entrambi prodotti e arrangiati da Matrisciano e Zorama – e sette film al fianco di Carlo Verdone).

A tutti l’invito all’ascolto , alla visione, alla riflessione. www.davidematrisciano.net