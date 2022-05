Dogana Aragonese (Flumeri ), presentazione in Irpinia del romanzo Vite all’incrocio di Giuseppe Procaccini.

Lo splendido scenario serale della Dogana Aragonese, l’antico borgo di caccia dei Re, ha fatto da sfondo domenica sera alla presentazione in Irpinia del romanzo Vite all’incrocio. Nella sala convegni, della Dogana Aragonese, ristrutturata dopo il post terremoto del 1980, in un parterre pieno di gente, si è assistito ad un interessante dibattito del libro dello scrittore Giuseppe Procaccini.

Prima di scrivere libri, Procaccini , nella sua attività personale tutta al servizio dello Stato, ha ricoperto cariche prestigiose , tra le altre, Prefetto di Latina, vice-Capo della Polizia per il coordinamento delle forze di Polizia e Capo di Gabinetto al Ministero dell’Interno.

Oltre al pubblico presente in sala, hanno partecipato al dibattito: Sergio Melillo (Vescovo di Ariano/Lacedonia), Maria Rosaria Di Paola (Presidente della BCC di Flumeri), Angelo Lanza (Sindaco di Flumeri ), Rocco Colicchio (Giudice Emerito e Presidente di sezione corte dei conti ), Giuseppe Acocella (Rettore Magnifico dell’Ateneo Giustino Fortunato), Franco Gaetano Scoca (Professore Emerito di D.A. Universita Sapienza di Roma) e Felice Martone ( Sindaco di Castel Baronia ). Ha moderato il dibattito Carmine Famiglietti ( Presidente Emerito della Comunità Montana dell’ Ufita).

Dopo i saluti di rito, di Angelo Lanza e di Maria Rosaria Di Paola, è seguita una approfondita esamina di tutto il romanzo da parte del Giudice Colicchio, e ripresa in seguito, anche dai numerosi interventi succedutisi, di cui è impossibile per spazio riportarli tutti.

Ha concluso il dibattito, Procaccini con un riferimento anche al suo cursus professionale, dal quale si evidenzia la nascita del libro stesso. Al termine, gli abbiamo poste alcune domande. Prima di parlare del suo libro, la presentazione di esso gli ha dato la possibilità di rivisitare l’ Irpinia, una zona quella di Flumeri fatta di storia millenaria, come gli scavi archeologici di Fioccaglie ? ” Bellissimo, è stata una esperienza incredibile, c’ero venuto tanti anni fa in Irpinia, ma qui non ero mai venuto. Soprattutto ho ritrovato l’umanità della gente. Questa è una e anche una grande caratura professionale e culturale di molti dei presenti oggi. Ma, veramente sono inorgoglito per essere io meridionale”.

Lei viene da Napoli, ha girato per motivi professinali al servizio dello Stato tutta l’Italia. Questo Borgo Antico di Flumeri , dove venivano una volta i Re a caccia , come le sembra? “Questo posto qui, non l’avevo mai visto , però ne avevo sentito parlare. E, sono stato contentissimo quando l’ Emerito Giudice Colicchio e altri, mi avevano detto che volevano presentarlo qui, mi ha fatto un enorme piacere e conto di ritornarci.

Il suo libro, può definirsi un racconto di vita reale, fatto, di persone comuni con i loro dolori, con le loro gioie, con i lori rimorsi umani e l’amore per la vita? ” Come ho detto poc’anzi , l’ho scritto perché nella mia vita ci sono stati degli esempi di dolore, ci sono stati dei fatti ai quali ho assistito e dei quali sono stato partecipe , che mi hanno molto colpito. e, ho preferito sia pure ovviamente un romanzo. Una opera di fantasia, per farli emergere , per dare a tutti un segno di quello che la vita può dare in presenza di errori, in presenza di solitudini. E, quindi spero , di aver dato un innesco positivo “.

Una serata, di grande spessore culturale per la presenza di illustri accademici, organizzata dalla Banca BCC di Flumeri, con il patrocinio dei Comuni di Flumeri e Castel Baronia, dell’ UPI e con la collaborazione logistica della locale Pro Loco – La Spiga. Il tutto diretto dall’ Arch. Silvano Ciriello.

Carmine Martino

