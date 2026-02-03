Cultura, il MUSA di Portici tra i siti accessibili con Campania Artecard

Il centro museale MUSA – Musei delle Scienze Agrarie della Reggia di Portici, dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, entra ufficialmente nel circuito campania>artecard, il pass culturale promosso dalla Regione Campania e da Scabec – Società Campana Beni Culturali.

A partire dal mese di febbraio, i possessori della card potranno accedere al sito con i pass Artecard 3 giorni (versione ordinaria e giovani under 25), Campania 7 giorni e con gli abbonamenti annuali Campania 365 Lite e Campania 365 Gold, sia nelle versioni ordinarie che giovani.

La Reggia di Portici, voluta da Carlo di Borbone e Maria Amalia di Sassonia, non fu soltanto una residenza reale, ma anche sede di uno dei primi musei archeologici europei: l’Herculanense Museum, definito da Goethe “l’alfa e l’omega di ogni collezione di arte antica”.

Dal 1782 ospita la Reale Scuola Superiore di Agricoltura e oggi custodisce un patrimonio unico che intreccia storia, scienza e paesaggio. Il percorso di visita comprende gli Appartamenti Reali, le collezioni scientifiche dell’antica scuola agraria e l’Orto Botanico, con le suggestive serre delle succulente.

Il MUSA propone inoltre visite guidate per valorizzare questo luogo di grande fascino, offrendo un itinerario che unisce archeologia, memoria borbonica e tradizione agricola.

Con questo nuovo ingresso, campania>artecard rafforza la sua missione di valorizzazione e accessibilità del patrimonio culturale regionale, offrendo a cittadini e turisti nuove opportunità di scoperta tra arte, storia e cultura.