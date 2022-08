Continua il tour estivo del Maestro De Marino.

Sabato 27 Agosto 2022 il Quartetto “I Suoni dell’Anima” ideato dal M° Espedito De Marino per il tour estivo 2022 chiude la rassegna dei 4 Concerti tenuti nella Sala “Donna Clelia Exlusive Restaurant” dell’Hotel Botanico San Lazzaro di Maiori (Sa).

Da una idea dei fratelli Andrea e Angela Cimini (Proprietari del prestigioso e internazionale Hotel) il “Quartetto” si è esibito per i flussi turistici soprattutto provenienti dall’estero incantando gli astanti con le più belle canzoni napoletane intersecando i grandi poeti dell’epoca d’oro (da Bovio, Murolo, E. A. Mario, S. Di Giacomo, …) a Pino Daniele, Enzo Gragnaniello, Paolo Morelli, … a virtuosismi per sola “Chitarra Mediterranea”.

Il M° De Marino è stato coadiuvato da Diego Cantore (Chitarra classica), Alessio Coppola (Percussioni), Marta De Marino (Voce femminile).

Sabato 27/8/2022 Ore 21.30 Hotel Botanico San Lazzaro Sala “Donna Clelia Exlusive Restaurant”. Info e Prenotazioni: 089/877750

