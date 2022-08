Ufficiale: il Nola ingaggia Giovanni Kean. Attaccante classe 1993, ha vestito nella sua carriera già diverse maglie tra C e D

Il Nola ha ufficializzato l’acquisto di Giovanni Kean nelle scorse ore con un video social molto particolare. Nato a Chivasso il 25 luglio del 1993, Kean cresce calcisticamente con Asti e Pro Vercelli. Nella sua già lunga carriera ha vestito diverse maglie tra C e D, tra cui Vado, Savona, Rieti, Roccella, Giulianova e, in ultimo, Albese. L’attaccante ora nolano ha già svolto il ritiro di Caposele, andando anche a segno in un allenamento congiunto.

“Una sensazione bellissima essere qui – ha commentato il neo attaccante del Nola – Il gruppo è affiatato, ci sono giocatori forti, lo staff è preparato, sono contento di come mi hanno accolto. Ringrazio il presidente, il mister e la società per la fiducia e per l’opportunità che mi hanno dato. Sono un giocatore fisico prevalentemente e mi piace sfruttare velocità e potenza. Penso di poter dare un apporto in questo senso e voglio dare il mio contributo per questo progetto. Ci toglieremo delle soddisfazioni, ne sono sicuro. Più che emozionato all’idea di cominciare, sono entusiasta. Ho conosciuto i tifosi, sentono molto la partita. Ho già visto e capito che Nola è una piazza molto calda”.