Comicon 2025: Napoli si prepara alla festa della cultura pop tra musica, fumetti e anteprime

Conto alla rovescia iniziato per l’edizione 2025 del Comicon, che si terrà dal 1 al 4 maggio alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Un’edizione speciale, quella del venticinquennale, che celebra la cultura pop con oltre 600 eventi, 18 mostre, grandi ospiti e anteprime internazionali.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca l’arrivo di Max Pezzali, che il 1° maggio presenterà il nuovo volume della serie a fumetti “Max Forever”, firmata da Roberto Recchioni. Sempre nella sezione musicale, anche Anastasio con la sua graphic novel cyberpunk legata all’album Le macchine non possono pregare, mentre Francesca Michielin sarà protagonista tra giuria dei Premi Micheluzzi e talk dedicati a One Piece.

Tanti i nomi di richiamo: The Jackal, Asia Argento, Igort, Zerocalcare e Altan – quest’ultimo premiato alla carriera. Attesissimo anche l’incontro dedicato a The Last of Us, insieme al tributo a David Lynch, che sarà ricordato anche come autore di fumetti. Spazio anche a Harry Potter con l’illustratore Thomas Taylor, e all’animazione italiana con l’anteprima de Il Baracchino, la serie Amazon Original con le voci di Lillo e Frank Matano.

Il cosplay sarà ancora una volta protagonista con sfilate e premi, arricchiti dall’iniziativa regionale “Campania in Cosplay”, che unisce creatività e promozione del territorio.

Una grande festa tra fumetti, serie tv, cinema, musica e arte, pronta a trasformare Napoli nella capitale della cultura pop.