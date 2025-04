San Felice a Cancello, somarello in fuga semina il caos in strada: traffico in tilt a Botteghino

Scene da film oggi a San Felice a Cancello, dove un somarello ha scatenato il panico lungo via Napoli, all’ora di pranzo. L’animale, probabilmente fuggito da un recinto – come testimoniano le briglie strappate – ha trottato libero tra le auto, mandando in tilt il traffico all’altezza della frazione Botteghino.

Alcuni automobilisti, sorpresi dalla presenza improvvisa dell’animale, hanno dovuto frenare bruscamente per evitare incidenti. Per diversi minuti il somarello ha continuato la sua corsa indisturbato, finché un passante ha provato ad avvicinarlo per fermarlo.

Il curioso episodio, capitato proprio nel periodo pasquale, ha ricordato a molti il ritornello della celebre canzone di Paolo Barabani, Hop hop hop somarello, diventando in breve tempo virale tra i residenti e sui social. Fortunatamente, nonostante i rischi, nessun ferito né danni a veicoli sono stati segnalati.