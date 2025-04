Aiello del Sabato punta alla rigenerazione urbana: presentata la candidatura al bando nazionale per la riqualificazione delle aree dismesse

Il Comune di Aiello del Sabato ha ufficialmente presentato la propria candidatura al bando pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato alla selezione di “Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso.

Con grande entusiasmo, l’Amministrazione ha annunciato la proposta di riqualificazione dell’ex campo di bocce, con l’obiettivo di restituire alla comunità uno spazio moderno, multifunzionale e ricco di significato.

Il progetto prevede la realizzazione di:

– Un parcheggio pubblico, fondamentale per migliorare la mobilità e offrire un servizio strategico alla cittadinanza e ai visitatori;

– Un polo di attrazione turistica, che comprenderà un info point e un museo dedicato alla tradizione locale della “Rosamarina”, autentico simbolo identitario del territorio;

– Spazi per eventi culturali, destinati a manifestazioni, mostre ed esposizioni, per incentivare la partecipazione civica e la valorizzazione della cultura;

– Un belvedere panoramico affacciato sulla valle del Partenio, integrato armoniosamente con la piazzetta esistente, per offrire un luogo di sosta e contemplazione immerso nel paesaggio.

“È un passo importante verso la rinascita di un’area oggi inutilizzata, che vogliamo trasformare in un punto di riferimento per residenti e turisti – ha dichiarato l’Amministrazione –. Ringraziamo sentitamente tutti i tecnici che hanno lavorato con impegno e competenza all’elaborazione del piano”.

La comunità attende ora con fiducia l’esito del bando, con la speranza di poter avviare presto un progetto che unisce funzionalità, cultura e bellezza paesaggistica.