Cimitile, presentazione del volume sulla storia dei Gigli di Nola tra memoria e identità

Sabato 31 gennaio alle ore 16,00, presso il complesso basilicale di Cimitile in via Madonnella 5, la Fondazione Premio Cimitile e il Consorzio della Cartapesta Nolana, nell’ambito della mostra d’arte “La cartapesta nolana e il Santuario di Felice e Paolino” che si terrà fino al 1° febbraio, organizzano la presentazione del volume “La storia dei Gigli di Nola attraverso la lettura del passato” di Paolino Felice D’Amico.

Il volume rappresenta un atto di profondo amore e riconoscenza verso Nola, San Paolino e la Festa dei Gigli, una delle più antiche e significative espressioni della cultura e della religiosità popolare campana. L’opera non nasce con l’intento di svelare documenti inediti o di riscrivere la storia della Festa, ma con l’obiettivo di raccogliere, ordinare e valorizzare una preziosa testimonianza narrativa: lo sguardo di viaggiatori, studiosi, giornalisti e autori italiani e stranieri che, tra il 1813 e il 1913, hanno raccontato la Festa dei Gigli attraverso le proprie emozioni, impressioni e vissuti personali. In un’epoca in cui il rischio di ridurre la Festa dei Gigli a mero evento folkloristico è sempre più concreto, questo volume riafferma l’importanza della conoscenza storica come strumento fondamentale per preservare e tramandare una tradizione millenaria, patrimonio culturale e spirituale della comunità nolana. Esso si rivolge ai nolani, agli studiosi, agli appassionati di tradizioni popolari e a quanti riconoscono nella storia un elemento fondamentale per comprendere il presente e costruire il futuro.

Alla presentazione della mostra interverranno: Filomena Balletta, Sindaco di Cimitile; Andrea Ruggiero, Sindaco di Nola; Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile; Lucia Casaburo, Presidente del Consorzio della Cartapesta Nolana; Maurizio Barbato, Specialista in beni architettonici e del paesaggio; Giuseppe Trinchese, Vice Presidente MEIC Diocesi di Nola. Coordinerà: Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio.