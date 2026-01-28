REGIONE. Enzo Alaia in pole per la Commissione Bilancio: primo banco di prova sul documento Fico

Salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbe essere Enzo Alaia, esponente di Casa Riformista, il prossimo Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale. Una scelta che maturerebbe dopo il passo indietro dello stesso Alaia rispetto a un possibile incarico nell’Ufficio di Presidenza, rinuncia che avrebbe facilitato l’intesa sulla guida di una delle commissioni più strategiche dell’assemblea.
La Commissione Bilancio sarà chiamata fin da subito a un compito delicato: nelle prossime settimane, infatti, dovrà esaminare il primo documento contabile dell’era Roberto Fico, passaggio preliminare prima dell’approdo del Bilancio in Consiglio Regionale per l’approvazione finale.
Per Alaia si tratterebbe di un ritorno in un ruolo di primo piano. Nella precedente legislatura, infatti, aveva già maturato esperienza alla guida della Commissione Sanità, consolidando un profilo politico legato ai dossier più complessi dell’amministrazione regionale.
La presidenza della Commissione Bilancio era rimasta vacante dopo la conclusione del mandato di Franco Picarone, esponente del Partito Democratico, che aveva ricoperto l’incarico fino allo scorso mese di novembre.
Se la nomina verrà formalizzata, Alaia si troverà subito al centro delle dinamiche politiche e istituzionali della nuova fase regionale, con un ruolo chiave nel definire priorità e scelte economiche dell’ente.