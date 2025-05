CICCIANO. Torna il Premio Nazionale “Ass. Domenico De Stefano”, a Cicciano la conferenza stampa che dà il via alla VII edizione

Torna il Premio Nazionale “Ass. Domenico De Stefano”, un omaggio per ricordare i valori e i principi dell’Assessore allo Sport del Comune di Cicciano Domenico De Stefano, scomparso all’età di 42 anni. Da apripista, la consueta conferenza stampa di presentazione, che si è tenuta sabato 3 maggio nello studio “Daniele De Angelis Fotografia” a Cicciano. A presenziare alla conferenza il presidente dell’ASD Acli Sei-Do-Kan Antonio Lombardi e la giornalista e referente della comunicazione dell’associazione e dell’evento, Preziosa Lombardi, accompagnati dal referente delle Istituzioni, l’On. Giovanni Mensorio, Presidente III Commissione della Regione Campania, l’Avv. Anna Maria D’Arienzo, che sarà relatrice nel corso dell’evento del dibattito sull’inclusione e il prof. Vincenzo Menichino, socio fondatore della Job Road Academy, che insieme a Futuriamo e Assistenza Infermieristica Solidale 24h sono partnership a sostegno dell’evento. Una breve e ricca introduzione per quello che sarà l’evento ormai giunto alla sua settima edizione, che tornerà sul palco del Centro Nadur di Cicciano sabato 10 maggio, con numerosi ospiti e dibattiti sulle vicende che attanagliano la nostra società: bullismo, violenza di genere e discriminazioni razziali. Non mancheranno nomi illustri tra i premiati: il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione per la sezione “Sociale”; Avv. Arturo Rianna per la sezione “Legalità”; Mario De Luise, il “Gad Radici” di San Vitaliano e prof. Mario Cesarano per la sezione “Arte”; Domenico Santonastaso per la sezione “Sport”; Angelo Perrotta per la sezione “Sostegno”; maestro Sandro De Palma per la sezione “Musica” e tanti altri. Tante testimonianze che daranno lustro alla manifestazione, con il prof. Antonio Sposito, la dott/ssa Isabella Sommese, Don Paolo Menna, Don Francesco Stanzione, il giornalista Nello Lauro, il prof. Luciano Fuschillo, socio fondatore di Futuriamo, il prof. Michele De Riggi, presidente di Assistenza Infermieristica Solidale 24h e molti altri che saranno anche loro insigniti del premio nelle rispettive categorie di appartenenza. Ad arricchire la serata anche momenti di musica e spettacolo, con la ballerina Carolina Casaburri.