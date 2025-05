Canottaggio in festa a Lago Patria: la Campania rema verso il futuro

Un’ondata di entusiasmo ha travolto oggi, domenica 4 maggio 2025, lo Stadio del Remo di Lago Patria, teatro della seconda regata regionale della Campania. Una giornata speciale che ha unito sport, emozione e spirito di rinnovamento, regalando gioia e orgoglio ad atleti, tecnici, famiglie e appassionati.

L’atmosfera era quella delle grandi occasioni: allestimenti curati, podi completamente rinnovati e una macchina organizzativa precisa hanno accompagnato gare avvincenti, svoltesi regolarmente e concluse in perfetto orario.

A rendere ancora più significativa la manifestazione, la presenza dell’olimpionico Marco Di Costanzo, che con grande disponibilità si è intrattenuto con i giovani atleti, regalando sorrisi, incoraggiamenti e fotografie. Al suo fianco, Flaviano Ciriello, responsabile nazionale per lo Sviluppo, la Formazione e le Partnership internazionali del CIJM.

Grande soddisfazione da parte del presidente federale Davide Tizzano:

“Le immagini di questa mattina ci hanno resi tutti orgogliosi. Dopo anni di difficoltà, il canottaggio in Campania riparte con passione, competenza e visione. Ringrazio il nuovo Comitato Regionale guidato da Mauro Mulazzani per aver ridato, in breve tempo, slancio al movimento e alle società remiere.”

Tizzano ha inoltre evidenziato la determinazione del nuovo gruppo dirigente nel colmare le carenze strutturali e promuovere lo sviluppo dell’impiantistica sportiva, con l’obiettivo di rendere Lago Patria un centro di riferimento per il Sud Italia.

La giornata si è conclusa con la consapevolezza di essere all’inizio di un nuovo capitolo per il canottaggio campano. Un capitolo fatto di collaborazione, entusiasmo e voglia di crescere insieme.

Prossimo appuntamento: Regata Regionale Campania, 1° giugno 2025.