Che cos’è la bonifica amianto e perché farla

La bonifica dell’amianto è un intervento per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente. Nonostante il divieto di utilizzo sia in vigore da oltre trent’anni, questo materiale è ancora presente in numerosi edifici e strutture. Facciamo chiarezza.

Che cosa significa la bonifica amianto

La bonifica amianto indica l’insieme delle operazioni tecniche e amministrative finalizzate a eliminare o mettere in sicurezza materiali contenenti amianto presenti in edifici, impianti o aree contaminate. L’intervento più efficace e definitivo è la rimozione, che prevede l’asportazione dei manufatti e il loro successivo smaltimento presso discariche autorizzate, nel rispetto di procedure rigorose.

L’amianto è un minerale naturale caratterizzato da fibre sottilissime e resistenti, definite asbestiformi. Queste fibre, se disturbate, possono frammentarsi e disperdersi facilmente nell’aria. L’inalazione o l’ingestione delle particelle è un grave pericolo per la salute, poiché può provocare infiammazioni croniche e patologie tumorali. Tra queste, il mesotelioma pleurico è la malattia nota e strettamente correlata all’esposizione ad amianto.

È importante ricordare che la gestione dei materiali rimossi richiede imballaggi e contenitori certificati. In questa pagina è possibile approfondire il discorso delle big bag omologate per l’amianto, strumenti indispensabili per garantire sicurezza durante il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Le principali organizzazioni sanitarie internazionali hanno confermato la pericolosità di tutte le tipologie di amianto. L’esposizione può avvenire non solo nei luoghi di lavoro, ma anche negli ambienti domestici e nelle aree circostanti edifici che contengono materiali friabili o degradati. Per questo motivo, la rimozione e la corretta gestione dei rifiuti contenenti amianto sono considerate attività prioritarie di prevenzione.

In Italia, la presenza di amianto è ancora molto diffusa. Si stima che milioni di tonnellate di materiali contaminati siano distribuite tra edifici privati, strutture pubbliche, scuole e ospedali. La legge n. 257 del 1992 ha vietato l’estrazione e l’uso dell’amianto, ma non ha imposto una rimozione generalizzata, rendendo la bonifica un’azione spesso demandata ai proprietari degli immobili o agli enti gestori.

Procedura e perché farlo

La procedura di bonifica amianto segue fasi precise, stabilite dalle normative nazionali e regionali. L’intervento inizia generalmente con una valutazione tecnica dello stato dei materiali, al fine di individuare la soluzione più idonea. Quando si opta per la rimozione, la prima fase operativa consiste nel trattamento dei manufatti con prodotti specifici che riducono il rilascio di fibre durante le lavorazioni.

Successivamente, i materiali contenenti amianto vengono smontati con attenzione da personale specializzato, utilizzando attrezzature idonee e sistemi di aspirazione per limitare la dispersione di polveri. Le operazioni avvengono all’interno di aree di cantiere delimitate e segnalate, nel rispetto delle misure di sicurezza per gli operatori e per l’ambiente circostante.

Una volta rimossi, i manufatti vengono confezionati, etichettati e trasportati verso impianti di smaltimento autorizzati. Il trasporto è regolato da norme stringenti che garantiscono la tracciabilità del rifiuto e la tutela della salute pubblica. Al termine dei lavori, vengono effettuati controlli ambientali per verificare l’assenza di fibre residue. Solo dopo il superamento di queste verifiche è possibile ottenere la certificazione di avvenuta bonifica e la restituzione dell’area all’uso originario.

Vantaggi della bonifica dell’amianto

I vantaggi della bonifica amianto sono molteplici. Come prima cosa, l’eliminazione delle fibre nocive protegge la salute degli occupanti degli edifici e della collettività. Sotto il profilo ambientale, la corretta gestione dei rifiuti pericolosi riduce l’inquinamento e contribuisce alla riqualificazione del territorio.

La bonifica comporta oltremodo dei plus economici e patrimoniali. Un immobile bonificato acquisisce maggiore valore di mercato, risulta conforme alle normative e offre maggiori garanzie in caso di vendita o ristrutturazione.