In bassa Irpinia si celebra la neo dottoressa Lucrezia Colizzi: innovazione e manutenzione predittiva al centro della tesi

Importante traguardo accademico per Lucrezia Colizzi, che il 22 maggio 2026 ha conseguito la laurea triennale in Ingegneria Gestionale presso l’Università degli Studi di Salerno, nell’ambito del Dipartimento di Ingegneria Industriale.

La neo dottoressa ha discusso una tesi dal titolo:

“Manutenzione ottimale basata su modelli statistici e valutazioni attuariali dei costi”

un elaborato che affronta un tema di grande attualità per il settore industriale: la possibilità di prevedere guasti e interventi attraverso modelli matematici e statistici, con l’obiettivo di ridurre i costi operativi, aumentare l’efficienza degli impianti e migliorare la sicurezza.

Lavorando sull’integrazione tra analisi statistica, valutazioni economiche e approcci attuariali, la tesi propone una visione moderna della manutenzione industriale, orientata non più alla semplice riparazione del guasto, ma alla sua previsione e gestione ottimizzata.

Un percorso universitario affrontato con costanza, impegno e passione, culminato in una giornata ricca di emozione condivisa con familiari, amici e colleghi.

La laurea in Ingegneria Gestionale rappresenta oggi una delle figure più richieste nel panorama produttivo e tecnologico, grazie alla capacità di coniugare competenze tecniche, organizzative ed economiche.

A Lucrezia Colizzi giungono le più sincere congratulazioni per il prestigioso risultato raggiunto e i migliori auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni.