Accoltellamento in un ristorante di Caposele: arresti domiciliari per un uomo della provincia di Salerno

I Carabinieri della Compagnia di Montella hanno dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare personale degli arresti domiciliari, con contestuale applicazione del braccialetto elettronico, emessa nei confronti di un soggetto della provincia di Salerno, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, dei reati di lesioni personali e porto abusivo di armi.

Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino – che ha ritenuto sussistere le esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione di condotte analoghe tali da determinare una concreta situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica – su richiesta di questo Ufficio che ha coordinato le indagini condotte dai Carabinieri di Montella.

In particolare l’attività d’indagine trae origine da un episodio verificatosi lo scorso mese di aprile all’interno di un ristorante di Caposele, nel corso del quale, a seguito di un diverbio scaturito per futili motivi, l’indagato avrebbe colpito con un coltello la vittima all’addome.

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Caposele, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella, ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti e di acquisire fondamentali gravi indizi di colpevolezza a carico del soggetto.

Nel corso della perquisizione eseguita nei confronti dell’indagato, i Carabinieri hanno proceduto al sequestro di diversi coltelli a scatto e a serramanico.