OndaBiancoverde ringrazia Biancolino e accoglie Ballardini: fiducia nel futuro dell’Avellino

Il Club OndaBiancoverde di Prata P.U. desidera rivolgere un sentito ringraziamento a Mister Raffaele Biancolino per il lavoro svolto alla guida dell’Avellino, per la professionalità dimostrata e, soprattutto, per le emozioni straordinarie regalate a tutta la tifoseria biancoverde nel corso dell’indimenticabile stagione 2025, culminata con la storica promozione in Serie B.

A lui e a tutto il suo staff va il nostro più sincero in bocca al lupo per il prosieguo del percorso professionale e umano, certi che sapranno continuare a togliersi importanti soddisfazioni.

Allo stesso tempo, il Club OndaBiancoverde dà il benvenuto al nuovo allenatore, Mister Davide Ballardini, al quale rivolgiamo i migliori auguri di buon lavoro, con la convinzione che la sua esperienza, la sua competenza e il suo carisma possano rappresentare un valore aggiunto per affrontare al meglio le sfide che attendono l’Avellino e per continuare a coltivare ambizioni importanti.

Un pensiero di riconoscenza va inoltre al Presidente Antonio D’Agostino, che ancora una volta ha dimostrato, con presenza concreta e decisioni forti, quanto tenga alle sorti dell’Avellino e al progetto sportivo biancoverde. Indipendentemente da ciò che riserverà il futuro, sapere che la società può contare su una guida determinata e sempre pronta ad assumersi responsabilità nei momenti decisivi rappresenta per tutta la tifoseria un segnale di grande solidità e fiducia.