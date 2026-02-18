Si rinnova la sfilata di Carnevale dei bambini flumeresi, ieri a Flumeri.

In un pomeriggio dalla temperatura gelida, ieri 17 febbraio, si è svolta come negli anni trascorsi, la sfilata dei carri allegorici, dedicati a soggetti richiesti da alcuni bambini.

Il Carnevale 2026 ha visto la partecipazione di molti bambini in special modo delle classi che frequentano il catechismo, che si sono anche esibiti in balletti in Piazza Mercato del centro storico, dove si è conclusa la manifestazione, ottimamente preparati dalle maestre catechiste, sia per l’esibizione, che per la scelta dei costumi.

L’evento carnevalesco, è stata una sinergia tra istituzioni civili, del volontariato e catechistiche, le quali, ognuna nel suo campo ha dato un contributo per rendere più suggestivo il Martedì Grasso ai Bambini del paese, ma, anche provenienti dalla Baronia.

Comune di Flumeri – Patrocinio.

CERVOLAB – Patrocinio.

Parrocchia di Flumeri – Patrocinio.

Pro Loco Flumerese – Patrocinio

Bagliori di Luce ODV – Costruzione Carri allegorici.

Protezione Civile Flumerese – Servizio Antincendio.

RGPT Protezione Civile – Ambulanza e servizio machine.

Aziende Agricole – Fornitura Carrelli e trattori trainanti

Polizia Municipale – Parte burocratica e logistica traffico.

La coreografia dei Carri e personaggi allegorici è stata della Pittrice Antonietta Raduazzo, mentre l’allestimento in senso lato è stato di Francesco Monaco. La particolarità di questo piccolo Carnevale, che ogni anno si tiene a Flumeri, è l’utilizzo ecologico del materiale impiegato per la realizzazione dei personaggi, come ci ha spiegato l’ideatrice dell’evento Antonietta Raduazzo: “ i materiali che usiamo sono diversi. Non inquinanti, ma di risulta, in special modo i personaggi allegorici, fatti con rami di alloro e rosmarino, che emanano un odore naturale. Colgo l’occasione di ringraziare tutti coloro che hanno reso fattiva questa manifestazione, l’Amministrazione Comunale di Flumeri, Cesvolab, il Parroco Do Claudio Lettieri, le aziende agricole Lo Conte – Setteventi – Corazzone e Giacobbe, per la fornitura dei carrelli e trattori, il Comandante della Polizia Municipale Doott:ssa Schena, la Pro Loco Flumerese – e gli amici Francesco Giacobbe e Rinaldi Giuseppe. Ma, soprattutto le Bambine e i Bambini con i loro genitori, che hanno preso parte alla sfilata dei carri allegorici, nonostante il freddo glaciale “.

La manifestazione, si è conclusa con la premiazione con targa ricordo dei partecipanti, da parte di Antonietta Raduazzo e Angela Garofalo (nAssessore al Comune di Flumeri ).

Carmine Martino