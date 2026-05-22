Altavilla Irpina punta sul cinema: nasce l’“Altavilla Film Fest – Il Trionfo Cristiano di San Pellegrino”

Sarà presentata mercoledì 27 maggio alle ore 10:30, presso il Circolo della Stampa di Avellino in Corso Vittorio Emanuele, la prima edizione dell’“Altavilla Film Fest – Il Trionfo Cristiano di San Pellegrino”, nuova manifestazione cinematografica dedicata al cinema popolare, indipendente e d’autore.

L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco di Altavilla Irpina Mario Vanni e dall’Amministrazione Comunale, vedrà la direzione artistica del regista Modestino Di Nenna e punta a trasformare il comune irpino in un punto di riferimento culturale e cinematografico per il territorio.

Il festival nasce con l’obiettivo di valorizzare il cinema indipendente, sostenere giovani registi emergenti e custodire la memoria storica del cinema italiano, creando al tempo stesso un legame forte tra cultura, identità territoriale e partecipazione sociale.

Particolare rilievo sarà dato alla figura di Elvira Notari, pioniera del cinema muto e prima regista donna italiana, conosciuta come “la Marescialla”, protagonista fondamentale della storia cinematografica nazionale per lungo tempo dimenticata. Proprio dalla sua opera “Il Trionfo Cristiano”, dedicata a San Pellegrino — patrono di Altavilla Irpina — prende ispirazione il nome della rassegna.

L’Altavilla Film Fest si svolgerà dal 15 al 18 ottobre 2026 e proporrà quattro giornate dedicate a proiezioni, incontri e valorizzazione culturale del territorio. Il festival ospiterà lungometraggi, cortometraggi, documentari e videoclip, sia in concorso che fuori concorso, offrendo spazio soprattutto alle produzioni indipendenti e ai nuovi linguaggi cinematografici.

Le iscrizioni apriranno il 4 giugno 2026 e si chiuderanno il 15 settembre 2026. La partecipazione sarà gratuita.

Numerosi i riconoscimenti previsti, tra cui:

Miglior Film;

Miglior Cortometraggio;

Miglior Documentario;

Miglior Regia;

Miglior Attore Protagonista;

Miglior Attrice Protagonista;

Miglior Videoclip.

Previsti anche i “Premi San Pellegrino”, assegnati direttamente dal pubblico per le principali categorie in concorso.

L’obiettivo della manifestazione è quello di creare un ponte tra cinema, tradizione e storia locale, favorendo non solo la crescita culturale ma anche il turismo e la valorizzazione del centro storico e delle attività commerciali del territorio.

La conferenza stampa di presentazione sarà aperta alle istituzioni e agli organi di informazione.