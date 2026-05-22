Il giorno della memoria … oltre la retorica celebrativa, la pubblicazione a più voci curata da Gianni Amodeo, sarà presentata al Teatro Colosseo di Baiano con l’egida del Circolo socio – culturale L’Incontro.

L’evento promosso dalla Piccola Cometa nell’ambito della 16° edizione della Festa dei Libri e dei Fumetti si terrà nella mattinata di domenica 24 maggio alle ore 10,30.

di Saverio Bellofatto

“La pubblicazione nasce dentro un percorso di comunità, qual è quello che anima il Circolo socio–culturale de L’Incontro, attivo nel contesto cittadino di piccola entità demografica, con poco più di quattro mila abitanti. E dell’anno in corso costituisce, per la prima volta, la diretta testimonianza documentale del Giorno della Memoria che il sodalizio, con puntuale continuità, nei locali della sede sociale- in via Luigi Napolitano – fatta eccezione per il periodo del Covid-19- celebra il 27 gennaio nella ricorrenza annuale, con convegni, focus e cine–forum tematici, fin dal 2001; a quel periodo stesso risale la legge istitutiva della giornata approvata all’unanimità dal Parlamento nazionale. La prefazione del libro, a cura del prof. Gianni Amodeo, presenta gli interventi dei relatori che sono intervenuti nell’annuale appuntamento del 27 gennaio ’26. Un forum sulla Shoah, di grande profilo storico – politico e sociale quello tessuto dai relatori: Pasquale Napolitano DS dell’IC di Baiano, Antonio Caccavale docente, Giuseppe Macario avvocato, Antonio Tulino già funzionario del Ministero delle Finanze.

La stampa dell’opera è stata curata, da “La Piccola Cometa”; si tratta di 52 pagine a colori patinate ed eleganti, arricchite da cinque poesie di Paola Miele e Franco Scarpa e corredate dalle illustrazioni di Fernando Masi della serie di opere : “ Fermare le guerre”, concesse dal centro documentale dell’artista; la post- fazione è curata da Giusy De Laurentiis.

Gli interventi, tutti di grande spessore storico – umanistico, ispirati anche alle riflessioni del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ci riportano a quell’immane tragedia del genocidio di milioni di persone, ebrei, zingari, omosessuali ad opera dei nazisti e dei loro proseliti. Gli orrori della storia, spesso, si ripetono: basti riflettere su quello che sta accadendo oggi a Gaza dove, per quanto non ci sia proporzione numerica con la Shoah , è analogo lo spirito di genocidio dell’azione israeliana; è inoltre, sotto gli occhi di tutti, un numero di oltre settanta conflitti in essere sul pianeta e, ancora, il riverbero del razzismo e dell’omofobia; il tutto aggravato dal venir meno sia dei trattati internazionali sia delle agenzie internazionali deputate a promuovere la pacifica convivenza degli stati e delle nazioni. Una civiltà alla deriva? Non bisogna scoraggiarsi! La MEMORIA STORICA è l’elemento più efficace alla base di una cultura della civiltà scevra dagli orrori che conosciamo. Ecco allora che queste celebrazioni hanno un senso che travalica lo stretto spazio fisico di un Circolo e si pongono come “piccole faville “ capaci accendere la passione civile ed il senso di appartenenza sociale nonché la speranza di un mondo migliore. Una menzione di merito speciale al Prof. Gianni Amodeo che anima con entusiasmo questa e numerose altre iniziative ; infatti, il prossimo appuntamento del Circolo L’Incontro è quello del 26 maggio, alle ore 10:00, presso la sede del piano di zona di Mugnano del Cardinale, per l’annuale manifestazione del Premio “I Mai d’Argento”.

La manifestazione di domenica 24 vedrà gli interventi degli autori degli articoli contenuti nel libro con Giusy De Laurentiis moderatrice e con intermezzi musicali alla fisarmonica di Andrea Bellofatto.

Evento dedicato anche all’Associazione Culturale Nicola Pugliese animata dal Prof. Vincenzo Serpico, Pellegrino Palmieri e Nico Salvi che ricorderanno il giornalista scrittore autore del best seller MALACQUA.