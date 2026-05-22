Forino (Av): Piccoli Musicisti crescono, Carmine Graziano e quello spartito “In Ricordo” scritto e dedicato alla Giornata della Memoria.

È davvero lodevole e commovente vedere come la musica possa diventare uno strumento così potente nelle mani di un giovane studente per elaborare e ricordare pagine importanti della nostra storia. Tutto ciò si è palesato grazie alla poliedricità di Carmine Graziano alunno frequentante la classe Quinta A della Scuola Primaria Vespucci attraverso la composizione di uno spartito musicale dal titolo “In Ricordo” . Questo dimostra non solo, da parte dello stesso Carmine una spiccata sensibilità artistica, ma anche una profonda maturità personale nel voler onorare la Giornata della Memoria attraverso le note del suo flauto dolce e con il suo componimento . Un plauso in questo importante percorso va certamente anche al maestro Luigi Lauro, che con dedizione e passione ha saputo cogliere , guidare e ispirare Carmine in questo percorso extrascolastico biennale, fornendogli le competenze per esprimere le proprie emozioni in modo così nobile.E chissà che il piacere di ascoltare dal vivo questo spartito non possa diventare piacere e testimonianza per tanti facendo divenire l’emozione di Carmine patrimonio di tutti suonando il brano “In Ricordo” in qualche cerimonia di fine anno o manifestazione di fine anno scolastico. Intanto Auguriamo a Carmine il miglior percorso di vita e che questo sia solo l’ inizio di un futuro radioso ricolmo di soddisfazioni. Daniele Biondi