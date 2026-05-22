Liberi e Forti, Clemente e Picone al congresso nazionale Federpol, esperienze e contatti per sicurezza urbana Avellino

“Il tema della sicurezza non può essere affrontato in maniera estemporanea e superficiale, soprattutto se non si vuole cadere nei luoghi comuni, ma mettere in campo azioni adeguate che tengano in considerazione il contesto generale e le specificità di un territorio. Per questa ragione abbiamo deciso di partecipare ad un evento importante del settore, in modo da poter assumere informazioni e contatti utili per la nostra città”. E’ quanto hanno affermato Assunta Clemente e Massimo Picone, candidati alle amministrative di Avellino, per la lista Liberi e Forti.

“Siamo stati presenti – continuano i due dirigenti dell’Associazione Amici della Polizia, rispettivamente segretario regionale della Campania e segretario nazionale vicario – al 69° congresso nazionale di Federpol, in corso a Sorrento.

Un appuntamento prestigioso e autorevole con gli addetti ai lavori dei settori della sicurezza e dell’investigazione, al quale hanno partecipato anche il senatore Gianluca Cantalamessa, membro della Commissione parlamentare Antimafia, Antonio de Lieto, segretario generale del Lisipo e Sergio D’Amore senior e junior, entrambi titolari dell’omonima storica agenzia di investigazione

Abbiamo quindi assistito ad interventi di alto profilo istituzionale e accademico, relazioni tecniche e operative, momenti di confronto tra i professionisti del comparto e preso contatto con un network nazionale e internazionale. Spunti di grande interesse, che potranno essere approfonditi, per trasformarli in iniziative e provvedimenti utili per il capoluogo irpino.

La gestione di un ente, il governo dei processi, l’individuazione di soluzioni efficaci ai problemi richiedono conoscenza delle questioni e interventi mirati.

Da parte nostra, ci adopereremo con ogni sforzo necessario per porre un freno al degrado urbano e garantire maggiore sicurezza alla città di Avellino”.