Marzano di Nola (AV): I Carabinieri sequestranorifiuti speciali pericolosi contenenti amianto.

Nellambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del NucleoForestale di Marzano di Nola, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, deferivano in stato di libertà allAutorità Giudiziaria competente, lamministratore di una società edile per deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Nello specifico, lattività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che limprenditore 50 enne del Comune di Marzano, dedito al settore delledilizia, aveva depositato, sul nudo terreno allinterno della sua proprietà, circa 10 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in assenza delle previste autorizzazioni.

Da unattenta analisi dei rifiuti, provenienti da attività di demolizione e ristrutturazione di fabbricati, risultava, presumibilmente, una concentrazione di fibre di amianto, molto dannosa per la salute e per linquinamento dellarea. Pertanto, i Carabinieri ponevano sotto sequestro penale i rifiuti rinvenuti e larea del deposito illecito in attesa delle verifiche tecniche.

Le attività di controllo, continueranno nei prossimi giorni a tutela dell’ambiente e della collettività.