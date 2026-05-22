Napoli, incendio in un centro commerciale in via Stadera: paura tra cittadini e commercianti

NAPOLI – Momenti di forte tensione nel primo pomeriggio di oggi in via Stadera, dove un incendio è improvvisamente divampato all’interno di un locale situato nel centro commerciale “Il Borgo”.

Una densa colonna di fumo nero si è alzata in pochi minuti, diventando visibile anche a diversi metri di distanza e attirando l’attenzione di residenti, automobilisti e clienti presenti nella zona. Grande la preoccupazione tra le persone che si trovavano nei pressi della struttura commerciale.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo. Al momento non si conoscono ancora le cause che hanno provocato l’incendio.

L’intervento dei soccorritori ha consentito di evitare conseguenze peggiori, mentre le autorità stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire l’origine delle fiamme e verificare eventuali danni alla struttura.

La situazione è rimasta sotto controllo dopo i primi momenti di paura, ma l’episodio ha creato inevitabili disagi e apprensione tra cittadini e commercianti della zona.