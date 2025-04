Celzi di Forino(Av): Gianni Fiorellino in concerto per la festa di Sant’ Anna il 25 Luglio

Celzi frazione di Forino anche questo anno per i Festeggiamenti Civili dedicati a Sant’ Anna si regala un importante artista che il 25 Luglio c.a sarà l’ospite d’ eccezionale di questa emozionante serata .Infatti è da poche ore stato sciolto il fatidico nodo e dal cilindro, è uscito fuori il nome del noto cantante Gianni Fiorellino dalla lunga e rispettabile carriera artistica tra cui due Festival di Sanremo nel 2002 dove partecipa al Festival nella sezione Giovani con la canzone Ricomincerei in collaborazione con Antonio Casaburi, arrivando 4º in classifica e nel 2003 Sanremo Adulti con la canzone Bastava un niente, arrivando 5º in classifica.

Anche sul web Fiorellino ha molto seguito , basti osservare i migliaia di follower che già solo sulla sua pagina Facebook lo seguono per rendersi conto dell’ importanza dello stesso .In effetti la piccola frazione di Forino da alcuni anni che ormai, non si smentisce riguardo ad artisti e cantanti ospiti per i festeggiamenti civili

di Sant’ Anna : dai Ricchi e Poveri, a Eugenio Bennato , da Biagio Izzo a Sal da Vinci, da Rosario Miraggio ed ora a Gianni Fiorellino. Dunque appuntamento da non perdere il 25 Luglio a Celzi di Forino. Daniele Biondi