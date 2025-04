Cimitile: la Via Crucis Vivente nelle Basiliche Paleocristiane

Anche quest’anno, lo scenario unico delle Basiliche Paleocristiane farà da cornice alla Via Crucis Vivente, un pio esercizio molto sentito dai cittadini di Cimitile durante i riti del Triduo Pasquale.

La giornata del Venerdì Santo avrà inizio di buon mattino con l’arrivo dei pellegrini da Marzano di Nola (AV), noti come i “Marzanesi”. Questi, percorrendo le vie principali della cittadina, intoneranno le antiche laude “Sortium dies Domini” (i lamenti del Signore), sostando in adorazione presso l’altare della reposizione nella Chiesa Parrocchiale, per poi concludere il pellegrinaggio presso le Basiliche Paleocristiane. Successivamente faranno ritorno nel Vallo di Lauro per proseguire i riti del Venerdì Santo.

Nel pomeriggio, dopo l’azione liturgica nella Chiesa Parrocchiale di Cimitile, prenderà il via la tanto attesa Via Crucis Vivente, nello spazio verde delle Basiliche, con la partecipazione di oltre duecento figuranti che da mesi si preparano con grande dedizione.

La rappresentazione seguirà le quattordici stazioni canoniche della Via Crucis:

Gesù nell’orto degli ulivi

Gesù davanti al Sinedrio

Gesù davanti a Pilato

La flagellazione

Gesù è caricato della Croce

Seguirà poi la via del Calvario, in itinere per le strade della cittadina, con le stazioni:

Gesù incontra la Madre

Gesù cade per la prima volta

Gesù è aiutato da Simone di Cirene

La Veronica asciuga il volto di Gesù

Gesù cade la seconda volta

Gesù ammonisce le donne di Gerusalemme

Gesù cade la terza volta

Il corteo rientrerà infine nello scenario delle Basiliche Paleocristiane, dove si terrà la parte più suggestiva dell’intera giornata, con le ultime stazioni:

Gesù è spogliato delle sue vesti

Gesù è inchiodato sulla Croce

Gesù muore in Croce

Gesù è deposto dalla Croce tra le braccia di Maria

Gesù è deposto nel sepolcro

Da trentasette anni, l’Arciconfraternita, in sintonia con la comunità ecclesiale di Cimitile e con il supporto della locale Pro Loco, propone questo momento di intensa religiosità che attira ogni anno numerosi turisti di fede, affascinati dai “misteri” della Passione di Cristo e dalla suggestiva location delle Basiliche.

Vi aspettiamo a Cimitile (NA), venerdì 18 aprile 2025, a partire dalle ore 18:30 presso le Basiliche Paleocristiane.