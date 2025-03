“Castello di Carta”, la fiera del libro e dell’editoria, che si terrà sabato 22 e domenica 23 marzo presso il Castello D’Alagno di Somma Vesuviana.

SOMMA VESUVIANA – Si svolgerà sabato 22 e domenica 23 marzo al Castello di Lucrezia d’Alagno (ex Castello di Totò), a Somma Vesuviana la prima edizione della Fiera del Libro e dell’Editoria Castello di Carta. Questo festival nasce nell’ambito della rassegna “Una Somma di Libri”, ideata da Cartolibromania e Cultura a Colori, che ha già ricevuto il patrocinio della Regione Campania e del Comune di Somma Vesuviana.

Il Festival, in particolare, organizzato da Cartolibromania, Cultura a colori, la libreria La Scala dei Sogni di Pomigliano d’Arco, la giornalista Federica Flocco, il sostegno dell’Arci di Somma Vesuviana, ha ottenuto anche gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura, il patrocinio dell’Associazione Campana Editori (ACE), il patrocinio di Rai Campania e l’autorizzazione delle media partnership di Rai Radio Live Napoli e Rai Radio Kids. Castello di Carta nasce con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per gli amanti della lettura, offrendo un’occasione di incontro e dialogo tra autori, editori e lettori di ogni età.

Il Castello di Lucrezia d’Alagno, per due giorni si trasformerà in un vero e proprio tempio della cultura, ospitando case editrici, scrittori, librai e associazioni culturali. Un vero e proprio evento “diffuso”, che occuperà, dalla prima all’ultima ala della splendida location storica con sale ad hoc: Sala Lucrezia, dedicata alla figura di Lucrezia d’Alagno, la Sala Belvedere, con una vista mozzafiato sul territorio vesuviano, la Sala Campana di Vetro, omaggio a Sylvia Plath e alla scrittura femminile e la Sala Alda Merini, intitolata alla celebre poetessa proprio in occasione dell’anniversario della sua nascita. Infine, tra le varie area, particolare importanza ha l’area kids, Missione Luna ed altre storie, interamente dedicata ai più piccoli, con letture ad alta voce, il teatro Kamishibai, presentazioni di libri e laboratori di scrittura per bambini.

Case editrici e le librerie indipendenti presenti porteranno in esposizione le loro pubblicazioni, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire titoli e autori di grande interesse: Cartolibromania Malva, La scala dei sogni, Edizioni Joker, Infiniti Mondi, Guida editore, Martin Eden, Homo Scrivens, Polidoro, Franco Di Mauro, La Valle del tempo, InKnot, Utopia, Lfa Puplisher, Marlin, Il Quaderno, Officina Libri, Ad est dell’equatore, Mindnight, Arcanum, Libreria Milena, Casa Naima, Pacifico, Il Papavero, Colonnese, Langella, Marotta & Cafiero, Comicon, Tlon, Terre di Mezzo, Gatto Verde, Wudz, Introterra, Cultura Nova. Il festival ospiterà anche numerose associazioni e organizzazioni che operano sul territorio, impegnate nella promozione culturale e sociale: Emergency, Associazione Endometriosi, il giornale Cultura a colori, radio Onda Music, Dolce Campagna, Kinesis Lab Athletics, A’ Sunagliera, La penna di Calliope, Ottica In, Vesuvio Pride, Zocarlico.

Perché “Castello di Carta”?

Sin da bambini, il castello rappresenta uno dei simboli più potenti dell’immaginazione e della narrazione. È lo scenario delle fiabe che ci hanno fatto sognare, un luogo magico abitato da principi e principesse, re e regine, ma anche un luogo dove talvolta i nostri desideri vengono imprigionati, sorvegliati da draghi o incantesimi da spezzare. Il castello è sia rifugio che sfida, simbolo di speranza e di ostacoli da superare. Con il festival “Castello di Carta”, vogliamo celebrare questo simbolo magico, che incarna perfettamente il viaggio della letteratura. I libri, come un castello, ci offrono rifugio e avventura, trasportandoci in mondi lontani e permettendoci di affrontare sfide interiori e collettive. In questo percorso, il “Castello di Carta” diventa un ponte tra passato e presente: ci riporta alle fiabe della nostra infanzia, ma ci proietta nell’età moderna, ricordandoci quanto sia vivo e attuale il potere delle storie. Il festival esplorerà ogni angolo di questa meraviglia narrativa, dai libri per bambini che ci hanno insegnato a sognare, fino ai romanzi, saggi e opere per adulti che continuano a plasmare le nostre vite.

IL TEMA scelto per questa prima edizione, “Le pagine della nostra vita”, vuole rappresentare un viaggio intimo e collettivo attraverso le storie che hanno formato la nostra esistenza. Dai racconti che risvegliano la nostra memoria storica, alle tradizioni che ci legano al nostro passato, fino alle innovazioni che ci guidano verso il futuro, il “Castello di Carta” è un luogo dove ogni pagina racconta un frammento del nostro essere.