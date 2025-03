Baiano. A Proteatro, in serata appuntamento con ReginaMadre In scena Domenico Palmiero e Clementina Gesumaria,

Ritorna Teatro da Camera, interessante ed originale percorso di sperimentazione, calibrato su proposte con forte e significativa carica innovativa, segnatamente nell’espressività dei linguaggi e dell’incisività dei monologhi. Un ritorno, che segna il quarto appuntamento della programmazione del tutto aderente alla matrice della rassegna.

In serata – ore 20,00 – a Proteatro, in piazza IV Novembre, viene proposto il testo di Manlio Santinelli,- drammaturgo di versatile caratura narrativa ed importante produzione di opere con larga diffusione in teatro e nei canali della Rai-, intitolato ReginaMadre. Un testo che non ha nulla di allusivo alla condizione di dinastia regale, comunemente intesa, per rivisitare il complicato rapporto che corre tra una Madre autoritaria e il figlio, Alfredo, che vive le trappole di frustrazioni e delusioni varie.

Interpreti, Domenico Palmiero e Clementina Gesumaria, giovani talenti di scena e racconto teatrale. La regia è di Domenico Palmiero.