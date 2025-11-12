Grottaminarda, potenziamento elettrico e nuova colonnina per auto nel centro storico: via ai lavori tra sostenibilità e riqualificazione

GROTTAMINARDA – Importanti interventi in corso nel centro storico della città. Dopo un lungo iter burocratico, prende finalmente forma il progetto che prevede il potenziamento dell’alimentazione elettrica e l’attivazione di una nuova colonnina per la ricarica di veicoli elettrici in via Assise, nella zona del Castello.

Si tratta della quarta postazione cittadina dedicata alla mobilità sostenibile, dotata di due stalli “quick” da 22 kW ciascuno. L’installazione si accompagna a una serie di opere di riqualificazione e miglioramento infrastrutturale che interesseranno le vie principali del centro.

Grazie all’intervento di E-distribuzione, è stata installata una nuova cabina elettrica che permetterà di incrementare la capacità e l’efficienza della rete locale, migliorando sensibilmente la qualità del servizio per i residenti.

Parallelamente, è previsto il rifacimento dell’asfalto in via Angelo Antonio Minichiello e via Guglielmo Marconi, due arterie particolarmente trafficate che necessitavano di manutenzione da tempo.

«Dopo tanti anni di attesa – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore all’Ambiente Antonio Vitale – finalmente i residenti del centro storico possono contare su un potenziamento dell’energia elettrica e su un miglioramento della rete privata. Inoltre, grazie alla collaborazione con dirigenti e tecnici di E-distribuzione, saranno completamente riasfaltate due strade fondamentali per la viabilità cittadina. Stesso accordo è stato raggiunto anche per alcune zone di Contrada Bosco, dove già diversi tratti di strada sono stati ripristinati dopo gli interventi sulle cabine elettriche».

Un’azione concreta, che conferma l’impegno dell’amministrazione comunale verso la transizione ecologica e la mobilità sostenibile. Grottaminarda, infatti, negli ultimi anni ha già installato più punti di ricarica pubblici, puntando su un modello di sviluppo urbano moderno e rispettoso dell’ambiente.