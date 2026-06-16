Brusciano celebra Sant’Antonio di Padova: fede, tradizione e comunità nel ricordo del Santo Taumaturgo

di Antonio Castaldo

BRUSCIANO – Una giornata intensa di fede, tradizione e partecipazione popolare ha caratterizzato i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio di Padova, il Santo Taumaturgo tra i più venerati al mondo, celebrati lo scorso 13 giugno dalla comunità interparrocchiale di Brusciano guidata dal parroco don Salvatore Purcaro.

Le celebrazioni hanno visto la presenza del Vescovo di Nola, Monsignor Francesco Marino, accolto presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie da numerosi fedeli, autorità civili e rappresentanti delle associazioni cittadine. Nel corso della solenne celebrazione eucaristica, il presule ha richiamato il valore della testimonianza cristiana e dell’esempio lasciato da Sant’Antonio, figura ancora oggi capace di parlare al cuore dei credenti.

A Brusciano la devozione per Sant’Antonio affonda le radici nella storia. Particolarmente significativo è il legame con il cosiddetto “Miracolo di Sant’Antonio”, avvenuto il 13 giugno 1875 presso l’antico Arco dei Tre Santi, in via Cavalcanti. Un episodio rimasto vivo nella memoria collettiva grazie alla tradizione popolare e ai racconti tramandati nel tempo, che ogni anno alimentano la profonda devozione della comunità locale verso il Santo di Padova.

Nei giorni precedenti la festa, l’area dell’Arco dei Miracoli è stata oggetto di interventi di manutenzione e valorizzazione grazie all’impegno spontaneo di alcuni residenti, tra cui Maria Rosaria Sorriento, le sorelle Pina e Felicia Cristiani, Angela Di Meo, Bruno Cristiani e Luigi Tarantino, che hanno contribuito a rendere ancora più accogliente e decoroso uno dei luoghi simbolo della religiosità bruscianese.

Al termine della Santa Messa si è svolta la tradizionale processione per le strade cittadine, accompagnata dalla banda musicale diretta dal maestro sassofonista Stefano Salvadore. Un lungo corteo di fedeli ha seguito il simulacro del Santo attraversando le principali vie del paese fino alla tappa conclusiva presso l’Arco dei Tre Santi.

Proprio in questo luogo, don Salvatore Purcaro ha rivolto un forte messaggio alla comunità, invitando tutti a superare una religiosità soltanto esteriore e a combattere quella che ha definito la triplice “barbarie interiore”: l’indifferenza, l’irresponsabilità e gli attentati alla fede.

Presente alle celebrazioni anche il sindaco Giacomo Romano, che ha formulato gli auguri a tutti gli Antonio e le Antoniette della comunità, ringraziando quanti hanno preso parte alla manifestazione e invitando a seguire gli insegnamenti di Sant’Antonio nella vita quotidiana.

Numerose le autorità intervenute, tra cui la consigliera regionale Lea Romano, il vicesindaco Nicola Braccolino, l’assessore alla Cultura Monica Cito, la presidente del Consiglio comunale Felicetta Frattini, il vicepresidente Giovanni Auriemma, oltre a consiglieri comunali, ex amministratori, rappresentanti delle associazioni giglistiche e la Polizia Municipale guidata dal comandante Antonio Di Maiolo.

Le celebrazioni hanno rappresentato anche un ideale ponte verso la 151ª Festa dei Gigli di Brusciano, in programma il prossimo 30 agosto 2026, che vedrà sfilare i tradizionali sette obelischi simbolo della città: Amicizia, Passo Veloce, Popolo, Gioventù, Sant’Antonio, Ortolano e Croce.

La giornata del 13 giugno è stata arricchita anche dal Mercatino Solidale e Sostenibile organizzato dall’associazione onlus La Casa di Pat, che continua a portare avanti gli ideali di solidarietà e inclusione lasciati in eredità dalla fondatrice Domenica Chiara Sena.

Una festa che ancora una volta ha saputo unire spiritualità, tradizione e senso di appartenenza, confermando il profondo legame tra Brusciano e Sant’Antonio di Padova, figura centrale nella storia religiosa e culturale della comunità.