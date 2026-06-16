ATELLA SOUND CIRCUS 2026 Arte e solidarietà: al via la IX edizione del festival che educa le nuove generazioni attraverso lo spettacolo

Dal 19 al 21 giugno 2026 il Casale di Teverolaccio (Succivo, CE) si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto tra circo, musica, inclusione sociale e restauro della memoria. L’arte che educa, la solidarietà che forma, la musica che unisce.

Ingresso libero con inizio dalle ore 17:30.

Con la IX edizione l’evento Atella Sound Circus – Festival della Musica e Artisti di Strada, è tra gli appuntamenti più attesi e colorati della Campania. E’ organizzato dall’Associazione Artenova con il patrocinio del Comune di Succivo e il sostegno del Ministero della Cultura per la promozione del teatro urbano e sociale. Partner ARCI, Spaccio Culturale.

Nella splendida cornice del Casale di Teverolaccio (via XXIV Maggio), il festival offrirà tre giorni di spettacolo, laboratori creativi, installazioni scenografiche, musica dal vivo e arti circensi, in un’atmosfera di spensieratezza dedicata in particolare a famiglie e bambini. Ma non solo: l’edizione 2026 si distingue per una missione chiara – arte e solidarietà come pilastri fondamentali per la crescita educativa delle nuove generazioni.

«Crediamo che un bambino che impara a stupirsi davanti a un giocoliere o a emozionarsi con una canzone dal vivo porti dentro di sé un seme di cittadinanza consapevole» – dichiarano i responsabili dell’Associazione Artenova. «Per questo Atella Sound Circus non è solo un festival, ma un’esperienza formativa diffusa, dove l’inclusione sociale diventa spettacolo e lo spettacolo diventa comunità».

L’inaugurazione del festival coincide con l’avvio del progetto di restauro della corte storica del Casale di Teverolaccio, voluto dall’Amministrazione Comunale di Succivo nelle persone del Sindaco Salvatore Papa e del delegato alla Cultura Giuseppe Mitrano. Un intervento che restituisce alla collettività un luogo identitario, valorizzando il patrimonio come spazio vivo di relazione intergenerazionale.

In collaborazione con ARCI Caserta e in concomitanza con la Giornata Mondiale del Rifugiato, i beneficiari del progetto SAI (Sistema Accoglienza Integrazione), attivo sul territorio, parteciperanno attivamente alla realizzazione del festival.

Sarà allestita anche una mostra fotografica dedicata al tema dello sfruttamento lavorativo, per sensibilizzare adulti e giovani su diritti e giustizia sociale.