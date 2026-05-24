Brusciano celebra cultura e memoria con il V Incontro giornalistico-letterario Guido De Ruggiero

Grande partecipazione per la quinta edizione dell’Incontro giornalistico letterario Guido De Ruggiero, dedicata alla figura dello storico filosofo e Ministro della Pubblica Istruzione nel Governo Bonomi II nel 1944, che riposa nel Cimitero di Brusciano accanto a suo genero lo storico Renzo De Felice.

La manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Brusciano APS in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Brusciano Capoluogo e l’Istituto Comprensivo De Filippo-De Ruggiero di Brusciano e con il patrocinio del Comune di Brusciano, si è svolta il 22 maggio 2026 presso l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo De Filippo De Ruggiero in Via Giovanni Falcone.

Saluti istituzionali del Sindaco Giacomo Romano, del parroco Don Salvatore Purcaro, dei due dirigenti Maria Marino plesso De Filippo-De Ruggiero, Antonio Gaita scuola Dante Alighieri e del Presidente Unpli Napoli Claudio Napolitano, che ad unisono ci hanno tenuto a rimarcare il valore e lo spirito di dedizione nel continuare a portare avanti un incontro di così grande rilevanza culturale che ha l’importante scopo di voler dare la possibilità ai ragazzi di poter conoscere, studiare e valorizzare attraverso le illustri figure del nostro territorio il nostro immenso patrimonio storico, dialettale e culturale.

Gli alunni di entrambi i plessi hanno avuto modo confrontarsi con gli autori del libro “Capitani per Sempre” Gianfranco Coppola, caporedattore TGR Campania e Presidente Nazionale USSI e con l’editore del libro Marco Lo Basso e con lo scrittore e saggista esperto della lingua napoletana Angelo Forgione autore del libro “Napolitiamo. Conosciamo e impariamo a scrivere la bella lingua napoletana”.

Toccante momento culturale la presentazione del libro della Pro Loco Brusciano dal titolo “La parola: la dimora dell’essere” ideato e curato dalla professoressa Lina Vaia socia fondatrice dell’associazione con il patrocinio del Comune. Un libro che riporta ricerche sul patrimonio linguistico-dialettale quale testimone della storia del nostro territorio. Un riconoscimento particolare è stato attributo nel ricordare due storiche figure e soci fondatori della Pro Loco Brusciano che sono venute e mancare negli anni scorsi, i soci Peppe Giannini e Luigi Cerciello.

La serata condotta dalla giornalista e vice Presidente della Pro Loco di Brusciano Marilù Cervone, ha visto la presenza di altre cariche istituzionali, il vice Sindaco Nicola Braccolino, l’assessore cultura Monica Cito e diversi rappresentanti istituzionali e delle realtà associative del territorio.

Anche per questa edizione in collaborazione con l’amministrazione comunale, la Pro Loco, ha istituito il Premio ‘Sulla strada di Guido De Ruggiero’, rivolto alle scuole cittadine e che ha visto una nutrita partecipazione. La giuria del Premio è stata affidata al Centro Leggimi Forte di Pomigliano d’Arco, che con il suo Presidente Pasquale Avallone, hanno assegnato i premi per le quattro sezioni a concorso.

Per la sezione letteraria riservata alle sole classi quinte dell’Istituto Comprensivo Brusciano Capoluogo a vincere: I PREMIO (poesia classica) “RADICI IN REGALO” CARMINE DI MAIO CLASSE 5 C – II PREMIO (poesia classica) “SE POTESSI TI REGALEREI LA MIA CITTA’ ” SARA CACCIA CLASSE V A. I PREMIO (racconto breve) “SULLA STRADA DI GUIDO DE RUGGIERO” MATTIA DI PALMA CLASSE V B. II PREMIO (racconto breve) “SE POTESSI TI REGALEREI LA MIA CITTA’ “ ANTONIO IOVINE CLASSE V A. Per la sezione multimediale riservata alle classi 1°, 2° e 3° della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo De Filippo-De Ruggiero ad essere premiati: I PREMIO (cortometraggio) classe II C ‘LE REGOLE DELLA CONVIVENZA CIVILE’ – II PREMIO (cortometraggio) classe I C “ALLA RICERCA DELLA BIBLIOTECA PERDUTA” – I PREMIO (video poesie) “LE EMOZIONI CHE MI FAI PROVARE” BENEDETTA PIGNATARO II C – II PREMIO (video poesie) “FILMATO MAGICO” SEBASTIANO MON0CCHIO I C.

Partnership dell’evento la scuola di formazione Ami Training di Brusciano e la libreria PeppeEdicolè dove le scuole potranno spendere i buoni vincenti.

“Un incontro giornalistico letterario – afferma il Presidente Proloco di Brusciano Antonio Francesco Martignetti – che ormai p divenuto punto di riferimento del nostro territorio. Ancora una volta abbiamo voluto valorizzare le nostre identità culturali e i valori dello sport e delle radici del nostro dialetto con esempi di dedizione e intenso lavoro portando a Brusciano illustri scrittori e giornalisti. Un grazie speciale va ai dirigenti e docenti delle scuole cittadine e all’amministrazione comunale per il loro supporto. L’auspicio è che questi eventi, possano essere da sprono per rafforzare il sinergico e costruttivo confronto tra tutte le forze istituzionali e associative del territorio, partendo dalla riscoperta delle nostre radici culturali, sociali e storiche”.