Avellino, i Vigili del Fuoco partecipano alla “Giornata Mondiale del Diritto al Gioco” promossa dall’UNICEF

In occasione della “Giornata Mondiale del Diritto al Gioco”, promossa dall’UNICEF e in programma oggi, domenica 24 maggio 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino partecipa alle attività organizzate in città con uno spazio dedicato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di incontro tra i Vigili del Fuoco e la cittadinanza, in particolare con i più piccoli, attraverso momenti di partecipazione e sensibilizzazione sul ruolo svolto quotidianamente dal Corpo al servizio della collettività.

Nel corso della giornata saranno promosse attività finalizzate alla diffusione dei valori della sicurezza, della solidarietà e della vicinanza al territorio, temi che da sempre caratterizzano l’azione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

La presenza dei Vigili del Fuoco di Avellino sarà assicurata per l’intera mattinata lungo Corso Vittorio Emanuele, dove cittadini e famiglie potranno visitare lo spazio dedicato al Corpo e partecipare alle attività previste nell’ambito della manifestazione.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino rinnova il proprio impegno nelle iniziative dedicate alla comunità e alla promozione della cultura della sicurezza.