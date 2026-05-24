NON È PIÙ. Avella piange la scomparsa di Sabato Biancardi

La comunità di Avella è stata colpita dalla triste notizia della scomparsa di Sabato Biancardi, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari.
A darne il doloroso annuncio la moglie Loredana Urraro, la sorella Lucia, i cognati Nicola Tedesco, Cristofaro Iorio e Fabio Urraro, insieme ai nipoti e a tutti i parenti.
I funerali saranno celebrati domani, 24 maggio 2026, alle ore 13:30, presso la Chiesa di Santa Maria Antesaecula in Via D. Fontana 113, a Napoli. Successivamente la salma proseguirà per la chiesetta del cimitero di Avella, dove alle ore 15:30 la famiglia saluterà quanti si uniranno al loro dolore.
In questo momento di grande tristezza, alla famiglia Biancardi giungano le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità.