Baiano celebra la Giornata Mondiale del Gioco 2025: sport, inclusione e divertimento per tutte le età

Una domenica all’insegna della gioia, dello sport e della condivisione: è quella in programma il 1° giugno a Baiano, dove Piazza Santo Stefano si trasformerà nel cuore pulsante della Giornata Mondiale del Gioco 2025. L’iniziativa, promossa dal Comitato Provinciale UNICEF Italia di Avellino e coordinata localmente dal Forum dei Giovani di Baiano, porterà in piazza bambini, ragazzi e famiglie per un’intera giornata dedicata al gioco, inteso come diritto universale, senza limiti di spazio o tempo.

Il tema scelto, “Diritto al Gioco: Oltre le Barriere Spazio/Tempo”, richiama l’importanza del gioco come strumento di crescita, inclusione sociale e benessere psicofisico, valorizzando la dimensione educativa e relazionale delle attività ludiche. In programma numerose iniziative gratuite e aperte a tutti: dai giochi tradizionali ai laboratori creativi, dagli spettacoli per bambini alle dimostrazioni sportive.

Grande attenzione sarà rivolta allo sport, con la partecipazione di associazioni e atleti che animeranno la piazza con esibizioni e prove aperte di tiro con l’arco, volley, ginnastica ritmica, basket, calcio e karate. Un’occasione per avvicinare i più giovani a diverse discipline e riscoprire il valore del movimento all’aria aperta, lontano da schermi e barriere.

La manifestazione si inserisce nel solco degli obiettivi promossi dall’UNICEF, che riconosce nel gioco uno degli elementi fondamentali per lo sviluppo armonico dell’infanzia. Baiano risponde con entusiasmo, offrendo uno spazio libero, accogliente e pieno di energia, in cui tutti – nessuno escluso – possano sentirsi protagonisti.

Una vera e propria festa della comunità, in cui il diritto al gioco si fa messaggio universale di libertà, partecipazione e speranza.