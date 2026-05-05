Avellino ricorda Carlo Franciosi: al Circolo della Stampa l’incontro “La Venere di Avellino”

Un momento di memoria e riflessione dedicato alla figura di Carlo Franciosi è in programma ad Avellino. Mercoledì 6 maggio 2026, alle ore 17.30, il Circolo della Stampa ospiterà l’incontro dal titolo “La Venere di Avellino”, appuntamento che unisce cultura e ricordo nel segno della valorizzazione del patrimonio locale.

L’evento, organizzato nel capoluogo irpino, vedrà la relazione di Gerardo Troncone, affiancato dagli interventi di Lello Barbarisi, Mario Ciarimboli, Giuseppe D’Amore e Claudio Rossano, in un confronto aperto tra studiosi e protagonisti della vita culturale del territorio.

L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività culturali che mirano a mantenere viva la memoria di personalità che hanno contribuito alla crescita intellettuale e sociale della comunità. Al centro dell’incontro, il tema della “Venere di Avellino”, simbolo identitario e spunto per approfondimenti storici e artistici.

Un’occasione per cittadini, appassionati e studiosi di ritrovarsi e condividere un momento di approfondimento culturale, nel ricordo di Carlo Franciosi e del suo legame con il territorio.