AVELLA.Sabato 26 febbraio lo spettacolo itinerante “Notte al Museo” tra i reperti del MIA.

Prendendo spunto dal famoso film “Una Notte al Museo” con Ben Stiller e Robin Williams il gruppo M&N’S composto da validi attori in collaborazione con Comune di Avella, Ministero della Cultura e Avellarte ha deciso di animare, il museo Archeologico ed Immersivo Mia di Avella che conserva al suo interno dei tesori di arte, cultura e storia da far invidia al mondo intero. Un percorso fatto tra la storia e tra i reperti che hanno segnato il passare del tempo e l’evoluzione umana. Nella concezione artistica i luoghi non sono soltanto delle ‘’sale contenitore’’ ma vere e proprie cattedrali di sogni; personaggi di pietra che prendono corpo e si raccontano al pubblico attraverso luci, suoni e corpi che riportano vita in luoghi che dalla storia hanno già ricevuto in dote un’anima eterna ricca di fascino. E per questo, di quella vita, attraverso i nostri giochi e le nostre storie, renderemo partecipe il pubblico in un viaggio che va dal mito al teatro, dalla favola al racconto, dalla storia alla fantasia.

SABATO 26 FEBBRAIO

ORE:18.00- 19.00- 20.00

Ore 21: SOLD OUT!

Max 10 persone per ogni gruppo

Info & Prenotazioni: 3792377322

