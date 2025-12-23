Bari-Avellino, settore ospiti esaurito in poche ore

La risposta della tifoseria biancoverde non si è fatta attendere. In vista di Bari-Avellino, i 1.290 biglietti riservati al settore ospiti dello stadio San Nicola sono andati sold-out in tempi rapidissimi, confermando ancora una volta il legame profondo tra la squadra e il suo popolo.

Una trasferta sentita, carica di significato e tradizione, che vedrà l’Avellino sostenuto da una cornice interamente verde anche lontano dal Partenio. La disponibilità limitata dei tagliandi non ha frenato l’entusiasmo: al contrario, ha reso evidente quanto la piazza creda nel percorso della squadra e abbia voglia di esserci nei momenti che contano.

Il dato del tutto esaurito certifica un seguito costante e appassionato, pronto a farsi sentire sugli spalti del San Nicola. Per i lupi sarà una gara complicata, ma con una certezza: a Bari non saranno soli.